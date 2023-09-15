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Еврокомиссия продолжит запрет импорта зерна из Украины – польские СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 13:16

Источники в ЕС утверждают, что Еврокомиссия, скорее всего, продлит запрет ввоза агропродукции из Украины в пять стран ЕС, но не до конца 2024 года.

Источник: "Европейская правда", польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в ЕС

Дословно: "Все указывает на то, что решение о продлении эмбарго будет принято – хотя, возможно, не до конца года, как того хочет польское правительство".

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Детали: Как отмечается, существуют весомые аргументы в пользу продления мер, в частности данные, свидетельствующие о том, что украинский импорт растет, несмотря на запрет.

Впрочем, последнее слово остается за главой Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен якобы пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому, что она не будет продлевать запрет. Теперь ей придется выбирать между выполнением этого обещания и интересами фермеров ЕС.

Как стало известно радиостанции, решение, скорее всего, будет принято сегодня во второй половине дня. Затягивание вопроса до полуночи, когда формально истекает срок действия запрета, никому не выгодно.

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Решение будет принято коллегиально, так называемым письменным способом. Это означает, что когда будет официальный запрос от главы кабинета комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса, теоретически каждый из кабинетов комиссаров сможет высказать свои замечания. Только после этого будет зеленый свет от председателя ЕК. После этого публикуется пресс-релиз.

Евросоюз ввел запрет на импорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в пять соседних с Украиной стран 2 мая. 5 июня он был продлен. Сегодня срок действия эмбарго истекает.

Напомним: 

Темы: зерноУкраинаимпортЕС
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