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Фінляндія закриє кордон для авто з російськими номерами з 16 вересня

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 14:49
Фінляндія закриє кордон для авто з російськими номерами з 16 вересня
Фото: yle

Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну автомобілів з російською реєстрацією після роз’яснень Єврокомісії, заборона набуде чинності з початку доби 16 вересня.

Джерело: "Європейська правда"; Yle, який наводить слова міністерки закордонних справ Еліни Валтонен

Деталі: Валтонен оголосила, що Фінляндія припинить впускати автомобілі з російською реєстрацією з кінця цієї доби.

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Міністерка зазначила, що кроки з цього приводу скоординували з сусідами, а також обговорили у національних відомствах застосування рішення і його можливі наслідки. 

Вона додала, що Фінляндія вважає важливим, щоби країни-члени ЄС застосовували однаковий підхід у застосуванні санкцій та боротьбі з обходом санкцій.

У майбутньому в’їхати на російських номерах до Фінляндії зможуть лише громадяни ЄС та їхні члени родини, особи з дипломатичним статусом, можливі також окремі винятки з гуманітарних міркувань. 

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За оцінкою прикордонників, нові правила суттєво скоротять транскордонний рух між Фінляндією і Росією. 

Авто на російських номерах, які вже перебувають у Фінляндії, мають виїхати з країни протягом наступних пів року – до 16 березня 2024 року.

Після рішення Фінляндії для російських авто закривається увесь східний кордон ЄС – Литва, Латвія та Естонія ухвалили таке рішення раніше цього тижня.

Нагадаємо, Росія також має невелику ділянку спільного сухопутного кордону з Норвегією на крайній півночі.

Теми: ФінляндіяРосіяавто
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