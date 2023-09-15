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Финляндия закроет границу для авто с российскими номерами с 16 сентября

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 14:49
Финляндия закроет границу для авто с российскими номерами с 16 сентября
Фото: yle

Финляндия приняла решение прекратить допуск в страну автомобилей с российской регистрацией после разъяснений Еврокомиссии, запрет вступит в силу с начала суток 16 сентября.

Источник: "Европейская правда"; Yle, который приводит слова министра иностранных дел Элины Валтонен

Детали: Валтонен объявила, что Финляндия прекратит впускать автомобили с российской регистрацией с конца этих суток.

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Министр отметила, что шаги по этому вопросу скоординировали с соседями, а также обсудили в национальных ведомствах применение решения и его возможные последствия.

Она добавила, что Финляндия считает важным, чтобы страны-члены ЕС применяли одинаковый подход в применении санкций и борьбе с обходом санкций.

В будущем въехать на российских номерах в Финляндию смогут только граждане ЕС и их члены семьи, лица с дипломатическим статусом, возможны также отдельные исключения по гуманитарным соображениям.

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По оценке пограничников, новые правила существенно сократят трансграничное движение между Финляндией и Россией.

Авто на российских номерах, которые уже находятся в Финляндии, должны выехать из страны в течение следующих полгода – до 16 марта 2024 года.

После решения Финляндии для российских авто закрывается вся восточная граница ЕС – Литва, Латвия и Эстония приняли такое решение ранее на этой неделе.

Напомним, Россия также имеет небольшой участок сухопутной границы с Норвегией на крайнем севере.

Темы: ФинляндияРосcияавто
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