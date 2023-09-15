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Знущання та постріл у ногу: у Києві "роботодавці" викрали хлопця

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 вересня 2023, 16:11
Знущання та постріл у ногу: у Києві роботодавці викрали хлопця
речдок у справі. фото прокуратури

Столичні правоохоронці затримали двох зловмисників, які викрали та утримували проти волі 19-річного хлопця.

Джерело: поліція Києва, Київська міська прокуратура

Деталі: На спецлінію 102 звернувся чоловік та повідомив, що його брата викрали та позбавили волі двоє чоловіків у Голосіївському районі столиці. До пошуку зловмисників залучились оперативні співробітники.

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За даними, 19-річний хлопець приїхав до Києва у пошуках роботи.

Він зустрівся з роботодавцями (1998 та 2002 р. н.), яких знайшов за оголошенням. Останні запропонували йому місце оператора у колл-центрі, розказали про умови роботи. Проте хлопцю не сподобалися їх вид діяльності та він відмовився.

Через деякий час "роботодавці" обманом виманили потерпілого на ще одну зустріч, під якої двоє чоловіків насильно посадили його в автівку та відвезли до орендованої квартири. Там вони психологічно знущались над ним, били та стріляли в ногу з пневматичної зброї.

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У подальшому хлопця вивезли в інший район столиці, де останній скориставшись неуважністю зловмисників, зміг втекти та повідомити родичам про скоєний відносно нього злочин.

У ході невідкладного обшуку за місцем мешкання  зловмисників правоохоронці вилучили речові докази, які підтверджують факт злочину, зазначають у прокуратурі.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру, суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Встановлюються всі обставини та мотиви скоєння злочину.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. 

Теми: Київкримінал
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