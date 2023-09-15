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Издевательства и выстрел в ногу: в Киеве "работодатели" похитили парня

Валентина РоманенкоПятница, 15 сентября 2023, 16:11
Издевательства и выстрел в ногу: в Киеве работодатели похитили парня
вещдок в деле. фото прокуратуры

Столичные правоохранители задержали двух злоумышленников, которые похитили и удерживали против воли 19-летнего парня.

Источник: полиция Киева, Киевская городская прокуратура

Детали: На спецлинию 102 обратился мужчина и сообщил, что его брата похитили и лишили свободы двое мужчин в Голосеевском районе столицы. К поиску злоумышленников привлеклись оперативные сотрудники.

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По данным, 19-летний парень приехал в Киев в поисках работы.

Он встретился с работодателями (1998 и 2002 г. р.), которых нашел по объявлению. Последние предложили ему место оператора в колл-центре, рассказали об условиях работы. Однако парню не понравились их вид деятельности и он отказался.

Через некоторое время "работодатели" обманом выманили потерпевшего на еще одну встречу, во время которой двое мужчин насильно посадили его в машину и отвезли в арендованную квартиру. Там они психологически издевались над ним, били и стреляли в ногу из пневматического оружия.

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В дальнейшем парня вывезли в другой район столицы, где последний воспользовавшись невнимательностью злоумышленников, смог убежать и сообщить родственникам о совершенном в отношении него преступлении.

В ходе неотложного обыска по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факт преступления, отмечают в прокуратуре.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении, суд избрал им меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершения преступления.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Темы: Киевкриминал
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