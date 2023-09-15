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В норвезькому уряді сперечаються про заборону на в’їзд російських авто – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 18:43
В норвезькому уряді сперечаються про заборону на в’їзд російських авто – ЗМІ
Уряд Норвегії. Фото - GETTY IMAGES

Норвезький уряд поки не ухвалив остаточної позиції стосовно оновлених санкційних рекомендацій Європейської комісії про заборону на в’їзд для приватних автомобілів із російськими номерами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Barents Observer

Деталі: Норвегія не є членом Європейського Союзу, але дотримується більшості санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України.

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Оновлені минулого тижня рекомендації Єврокомісії передбачають, що держави мають забороняти в’їзд для автомобілів із російською реєстрацією – незалежно від того, чи використовуються вони в комерційних або приватних цілях.

"Ми взяли до відома заяву Європейської комісії та її інтерпретацію і уважно вивчаємо, що це означатиме для норвезького законодавства", – заявила The Barents Observer речниця Міністерства закордонних справ Норвегії Рагнгільд Сіменстад.

Для Норвегії це питання має важливе значення. Росіяни подорожують через неї транзитом до Європи, зокрема й на автомобілях. Для мешканців Мурманська звичним є одноденний шопінг-тур через кордон із Норвегією; росіяни також їдуть із Москви і Санкт-Петербурга на авто на відпочинок до Європи.

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За даними імміграційної служби Норвегії, які отримав The Barents Observer, за серпень кордон із Росією перетнули 6300 людей – на 23% більше, ніж у цьому ж місяці 2022 року. А в північному норвезькому районі Фіннмарк за серпень нарахували 646 автомобілів із російською реєстрацією.

Після того, як Фінляндія заборонить в'їзд автомобілів із російською реєстрацією, тоді як Норвегія – ні, можуть виникнути проблеми на шести дорогах між обома країнами на півночі, оскільки там проводяться лише вибіркові митні перевірки.

Крім того, зазначає The Barents Observer, багато росіян сьогодні їздять до Фінляндії через Норвегію після того, як у вересні минулого року Гельсінкі заборонив в'їзд громадянам Росії, які прибувають за туристичними візами, а Норвегії – ні.

Після рішення Фінляндії для російських авто закривається увесь східний кордон ЄС – Литва, Латвія та Естонія ухвалили таке рішення раніше цього тижня.

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