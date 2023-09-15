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В норвежском правительстве спорят о запрете на въезд российских авто – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 18:43
В норвежском правительстве спорят о запрете на въезд российских авто – СМИ
Правительство Норвегии. Фото - GETTY IMAGES

Норвежское правительство пока не приняло окончательной позиции относительно обновленных санкционных рекомендаций Европейской комиссии о запрете на въезд для частных автомобилей с российскими номерами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Barents Observer

Детали: Норвегия не является членом Европейского Союза, но придерживается большинства санкций ЕС, введенных в ответ на полномасштабную войну России против Украины.

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Обновленные на прошлой неделе рекомендации Еврокомиссии предусматривают, что государства должны запрещать въезд для автомобилей с российской регистрацией – вне зависимости от того, используются ли они в коммерческих или частных целях.

"Мы приняли к сведению заявление Европейской комиссии и его интерпретацию и внимательно изучаем, что это будет означать для норвежского законодательства", – заявила The Barents Observer пресс-секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Рагнхильд Сименстад.

Для Норвегии этот вопрос имеет важное значение. Россияне путешествуют через нее транзитом в Европу, в том числе и на автомобилях. Для жителей Мурманска привычным является однодневный шопинг-тур через границу с Норвегией; россияне также едут из Москвы и Санкт-Петербурга на авто на отдых в Европу.

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По данным иммиграционной службы Норвегии, которые получил The Barents Observer, за август границу с Россией пересекли 6300 человек – на 23% больше, чем в этом же месяце 2022 года. А в северном норвежском районе Финнмарк за август насчитали 646 автомобилей с российской регистрацией.

После того как Финляндия запретит въезд автомобилей с российской регистрацией, тогда как Норвегия – нет, могут возникнуть проблемы на шести дорогах между обеими странами на севере, поскольку там проводятся только выборочные таможенные проверки.

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