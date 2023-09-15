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Румунія збиватиме російські дрони в разі загрози – штаб оборони

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 18:59
Румунія збиватиме російські дрони в разі загрози – штаб оборони
ВИБУХ У РУМУНІЇ 4 вересня. ФОТО З FACEBOOK НІКОЛЕНКА

Заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що Румунія готова збивати російські дрони, які становитимуть для неї загрозу. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Георгіца Влад розповів, що Румунія у зв’язку з частими атаками Росії на українські порти на Дунаї, що впритул до румунської території, розмістила в районі дельти Дунаю близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи.

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"Ми розгорнули декілька радарів, у нас активована система оборони і ми обговорили із союзниками у НАТО рішення для того, щоби протистояти російській агресії", – сказав генерал Влад.

На запитання про те, чи буде Румунія застосовувати свою ППО проти російських безпілотників, Георгіца Влад не став цього виключати. 

"Залежно від рівня загрози ми готові застосувати усі наявні військові засоби для захисту території Румунії", – сказав генерал. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 13 вересня у прикордонному з Україною жудці (повіті) Тульча в Румунії знайшли нові уламки, схожі на фрагменти безпілотника, цього разу за 14 кілометрів від кордону.

У четвер, 14 вересня, Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.

Також цього тижня почали будувати укриття у селі Плауру, що навпроти українського Ізмаїла, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.   

Теми: Румуніябезпілотникивійна
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