Захисники мають частковий успіх в районі Кліщіївки – Генштаб

Сили оборони мають частковий успіх в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області, захисники продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області".

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Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Завдав авіаційних ударів в районах Леонівки, Грем’яча Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Нововасилівка, Середина-Буда, Водолаги, Степне Сумської області та Гатище, Плетенівка, Вовчанські Хутори Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противник завдав в районах населених пунктів Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

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На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. Також у район Богданівки та Нью-Йорку Донецької області ворог здійснив авіаційні удари. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Керамік Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 7 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області, де не вщухали й артилерійські та мінометні обстріли. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Новомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Ольгівка, Херсон Херсонської області та Стара Богданівка Миколаївської області.