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Словаччина слідом за Польщею й Угорщиною забороняє імпорт українського зерна

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 22:30
Словаччина слідом за Польщею й Угорщиною забороняє імпорт українського зерна
ПРАПОР СЛОВАЧЧИНИ, AFP VIA GETTY IMAGES

Уряд Словаччини в п’ятницю ввечері заявив про запровадження односторонніх обмежень на імпорт окремих категорій сільгосппродукції з України, попри рішення Єврокомісії не продовжувати їх.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву уряду на порталі Dennik N

Деталі: Згідно з рішенням, Словаччина до кінця року заборонить імпорт українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику.

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"Ми повинні уникати надмірного тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо вітчизняних фермерів. Водночас наш крок є реакцією на аналогічні дії Польщі та Угорщини", – йдеться в заяві словацького уряду.

Також там пообіцяли інтенсивно співпрацювати з Європейською комісією та країнами-членами ЄС для пошуку загальноєвропейського системного рішення під час дії заборони та, в разі ухвалення такого рішення, зняти заборону.

Як відомо, Європейська комісія запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС – Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку й шкодить фермерам.

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Але в п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща та Угорщина вирішили запровадити односторонні обмеження.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль перед тим анонсував звернення до арбітражу Світової організації торгівлі.

Теми: Словаччиназерно
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