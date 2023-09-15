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В Угорщині визнали, що блокували вступ України до ЄС і НАТО через питання закарпатських угорців

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 22:47
В Угорщині визнали, що блокували вступ України до ЄС і НАТО через питання закарпатських угорців
ПРАПОР УГОРЩИНИ, БУДАПЕШТ, ФОТО LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Державний секретар Міністерства закордонних справ Угорщини Левент Мадяр на четвертому засіданні угорсько-української міжурядової робочої групи з питань освіти, визнав, що Будапешт блокував вступ України до ЄС і НАТО через питання закарпатських угорців. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на угорський портал Index

Деталі: Державний секретар Міністерства закордонних справ Угорщини Левент Мадяр, який брав участь у засіданні українсько-угорської комісії, висловив оптимізм щодо можливого укладання дорожньої карти для врегулювання спірних питань.

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Він визнав, що через питання закарпатських угорців Будапешт "блокував вступ України до ЄС і НАТО та її зближення з ними", і без врегулювання його занепокоєнь "нічого не зміниться".

Окрім угорців на Закарпатті, сторони обговорили ситуацію з українськими біженцями в Угорщині – зокрема питання навчання українських дітей в угорських школах й фінансування стипендіальної програми для українських студентів.

Раніше цього року в офісі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана дали зрозуміти, що не погодяться на майбутній вступ України до ЄС без нових поступок щодо закону про освіту, який останніми роками став головною причиною проблем у двосторонніх відносинах.

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Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.  

Теми: УгорщинаЗакарпаття
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