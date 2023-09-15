В Венгрии признали, что блокировали вступление Украины в ЕС и НАТО из-за вопроса закарпатских венгров

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Левент Мадяр на четвертом заседании венгерско-украинской межправительственной рабочей группы по вопросам образования признал, что Будапешт блокировал вступление Украины в ЕС и НАТО из-за вопросов закарпатских венгров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на венгерский портал Index

Детали: Государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Левент Мадьяр, который принимал участие в заседании украинско-венгерской комиссии, выразил оптимизм относительно возможного заключения дорожной карты для урегулирования спорных вопросов.

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Он признал, что из-за вопроса закарпатских венгров Будапешт "блокировал вступление Украины в ЕС и НАТО и ее сближение с ними", и без урегулирования его беспокойств "ничего не изменится".

Кроме венгров на Закарпатье, стороны обсудили ситуацию с украинскими беженцами в Венгрии – в частности вопрос обучения украинских детей в венгерских школах и финансирования стипендиальной программы для украинских студентов.

Ранее в этом году в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дали понять, что не согласятся на будущее вступление Украины в ЕС без новых уступок по закону об образовании, который в последние годы стал главной причиной проблем в двусторонних отношениях.

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В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.