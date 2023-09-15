Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Венгрии признали, что блокировали вступление Украины в ЕС и НАТО из-за вопроса закарпатских венгров

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 22:47
В Венгрии признали, что блокировали вступление Украины в ЕС и НАТО из-за вопроса закарпатских венгров
ФЛАГ ВЕНГРИИ, БУДАПЕШТ, ФОТО LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Левент Мадяр на четвертом заседании венгерско-украинской межправительственной рабочей группы по вопросам образования признал, что Будапешт блокировал вступление Украины в ЕС и НАТО из-за вопросов закарпатских венгров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на венгерский портал Index

Детали: Государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Левент Мадьяр, который принимал участие в заседании украинско-венгерской комиссии, выразил оптимизм относительно возможного заключения дорожной карты для урегулирования спорных вопросов.

Реклама:

Он признал, что из-за вопроса закарпатских венгров Будапешт "блокировал вступление Украины в ЕС и НАТО и ее сближение с ними", и без урегулирования его беспокойств "ничего не изменится".

Кроме венгров на Закарпатье, стороны обсудили ситуацию с украинскими беженцами в Венгрии – в частности вопрос обучения украинских детей в венгерских школах и финансирования стипендиальной программы для украинских студентов.

Ранее в этом году в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дали понять, что не согласятся на будущее вступление Украины в ЕС без новых уступок по закону об образовании, который в последние годы стал главной причиной проблем в двусторонних отношениях.

ВИДЕО ДНЯ

В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

Темы: ВенгрияЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Венгрия
Венгрия запретит импорт зерна из Украины, несмотря на компромисс от Еврокомиссии
МИД советует Брюсселю поинтересоваться, почему Сийярто распространяет в Азии ложь против ЕС
Венгрия угрожает блокировать вступление Швеции в НАТО из-за "оскорбительного" видео
Последние новости
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
Все новости...
Реклама: