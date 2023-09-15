Уряд Румунії очікує від України план контролю за експортом зерна

Уряд Румунії висловив жаль через рішення Європейської комісії не продовжувати обмеження на імпорт сільгосппродукції з України після 15 вересня, але заявив про готовність розглянути план регулювання експорту Києва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву румунського уряду

Деталі: Бухарест заявив, що очікує від України плану дій щодо заходів експортного контролю "для запобігання викривленню ринку зерна в нашій країні, який вона зобов'язалася представити до кінця понеділка, 18 вересня 2023 року".

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"Залежно від плану дій, представленого українською стороною, уряд Румунії ухвалить рішення про відповідні заходи для захисту румунських фермерів", – додали там.

У румунському уряді водночас висловили жаль, що на європейському рівні не було знайдене рішення щодо продовження обмежень на імпорт зернових із України, "на чому наполягали держави-члени ЄС, яких торкнулося це рішення".

Як відомо, Європейська комісія запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС – Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку й шкодить фермерам.

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Але в п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження.