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Правительство Румынии ожидает от Украины плана контроля за экспортом зерна

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 23:30
Правительство Румынии ожидает от Украины плана контроля за экспортом зерна
ФЛАГ РУМЫНИИ, ФОТО PIXABAY

Правительство Румынии выразило сожаление по поводу решения Европейской комиссии не продлевать ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины после 15 сентября, но заявило о готовности рассмотреть план регулирования экспорта Киева.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление румынского правительства

Детали: Бухарест заявил, что ожидает от Украины плана действий по мерам экспортного контроля "для предотвращения искажения рынка зерна в нашей стране, который она обязалась представить до конца понедельника, 18 сентября 2023 года".

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"В зависимости от плана действий, представленного украинской стороной, правительство Румынии примет решение о соответствующих мерах для защиты румынских фермеров", – добавили там.

В румынском правительстве одновременно выразили сожаление, что на европейском уровне не было найдено решение о продлении ограничений на импорт зерновых из Украины, "на чем настаивали государства-члены ЕС, которых коснулось это решение".

Как известно, Европейская комиссия ввела временное ограничение на импорт украинской сельхозпродукции в пять государств-членов ЕС – Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Те утверждали, что украинское зерно бьет по их рынку и вредит фермерам.

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Но в пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения.

Темы: Румыниязерно
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