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У Білому домі впевнені, що Конгрес ухвалить пакет підтримки для України попри розбіжності

Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 вересня 2023, 23:46
У Білому домі впевнені, що Конгрес ухвалить пакет підтримки для України попри розбіжності
БІЛИЙ ДІМ, ФОТО GETTY IMAGES

Білий дім зберігає впевненість, що попри розбіжності, які висловлюються різними представниками в Конгресі США щодо продовження підтримки України, законопроєкт з новим масштабним пакетом допомоги зрештою ухвалять.

Джерело: Укрінформ з посиланням брифінг радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана

Пряма мова: "На основі наших консультацій на Капітолійському пагорбі ми вважаємо, що в обох палатах надалі зберігається потужна двопартійна підтримка щодо продовження фінансування".

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Деталі: Він також висловив переконання, що і республіканці, і демократи визнають: Сполучені Штати не можуть відмовитися від підтримки в такий критичний момент. Тому в адміністрації зберігається впевненість, що попри складні законодавчі процедури, США зрештою зможуть продовжити підтримку України та надалі очолювати коаліцію країн.

Передісторія:

  • 7 вересня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України, куди зокрема увійшло обладнання для підтримки і зміцнення систем протиповітряної оборони України.

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