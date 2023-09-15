Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білому домі впевнені, що Конгрес ухвалить пакет підтримки для України попри розбіжності

Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 вересня 2023, 23:46
У Білому домі впевнені, що Конгрес ухвалить пакет підтримки для України попри розбіжності
БІЛИЙ ДІМ, ФОТО GETTY IMAGES

Білий дім зберігає впевненість, що попри розбіжності, які висловлюються різними представниками в Конгресі США щодо продовження підтримки України, законопроєкт з новим масштабним пакетом допомоги зрештою ухвалять.

Джерело: Укрінформ з посиланням брифінг радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана

Пряма мова: "На основі наших консультацій на Капітолійському пагорбі ми вважаємо, що в обох палатах надалі зберігається потужна двопартійна підтримка щодо продовження фінансування".

Реклама:

Деталі: Він також висловив переконання, що і республіканці, і демократи визнають: Сполучені Штати не можуть відмовитися від підтримки в такий критичний момент. Тому в адміністрації зберігається впевненість, що попри складні законодавчі процедури, США зрештою зможуть продовжити підтримку України та надалі очолювати коаліцію країн.

Передісторія:

  • 7 вересня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України, куди зокрема увійшло обладнання для підтримки і зміцнення систем протиповітряної оборони України.

ВІДЕО ДНЯ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Останні новини
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
Усі новини...
Реклама: