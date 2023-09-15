У Білому домі впевнені, що Конгрес ухвалить пакет підтримки для України попри розбіжності
Білий дім зберігає впевненість, що попри розбіжності, які висловлюються різними представниками в Конгресі США щодо продовження підтримки України, законопроєкт з новим масштабним пакетом допомоги зрештою ухвалять.
Джерело: Укрінформ з посиланням брифінг радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана
Пряма мова: "На основі наших консультацій на Капітолійському пагорбі ми вважаємо, що в обох палатах надалі зберігається потужна двопартійна підтримка щодо продовження фінансування".
Деталі: Він також висловив переконання, що і республіканці, і демократи визнають: Сполучені Штати не можуть відмовитися від підтримки в такий критичний момент. Тому в адміністрації зберігається впевненість, що попри складні законодавчі процедури, США зрештою зможуть продовжити підтримку України та надалі очолювати коаліцію країн.
Передісторія:
- 7 вересня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України, куди зокрема увійшло обладнання для підтримки і зміцнення систем протиповітряної оборони України.