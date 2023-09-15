В Белом доме уверены, что Конгресс примет пакет поддержки для Украины, несмотря на разногласия

Белый дом сохраняет уверенность, что, несмотря на разногласия, высказываемые разными представителями в Конгрессе США относительно продолжения поддержки Украины, законопроект с новым масштабным пакетом помощи в конечном итоге будет принят.

Источник: Укринформ со ссылкой на брифинг советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана

Прямая речь: "На основе наших консультаций на Капитолийском холме мы считаем, что в обеих палатах сохраняется мощная двухпартийная поддержка по продолжению финансирования".

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Детали: Он также убежден, что и республиканцы, и демократы признают: Соединенные Штаты не могут отказаться от поддержки в такой критический момент. Поэтому в администрации сохраняется уверенность, что, несмотря на сложные законодательные процедуры, США в конце концов смогут продолжить поддержку Украины и в дальнейшем возглавлять коалицию стран.

Предыстория:

7 сентября Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины, куда в частности вошло оборудование для поддержки и укрепления систем противовоздушной обороны Украины.