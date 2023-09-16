Жінка, причетна до втечі чоловіків через "Шлях", виявилась родичкою голови Львівської ОВА

Причетна до виїзду через систему "Шлях" майже 200 чоловіків призовного віку, які так і не повернулися в Україну, Наталія Муха виявилась близькою до родини голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Джерело: NGL.media

Деталі: Між Мухою і Козицьким є родинний зв’язок. Вона є дружиною рідного брата Ольги Козицької (у дівоцтві Мухи) – дружини Степана Козицького.

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Інфорграфіка NGL.media

Цей зв’язок журналісти підтвердили через дані декларацій, реєстр нерухомості та спільні адреси проживання.

Судячи з соцмереж Наталії Мухи і Ольги Козицької, вони є досить близькими подругами. Наталя Муха також присутня на спільних фото з Максимом і Степаном Козицькими.

Муха очолює миколаївський осередок товариства "Просвіта" та керує миколаївським народним театром "Хліб". За зверненнями цього осередку "Просвіти" і ГО "Театр Хліб" до Львівської ОВА, яка видавала дозволи на виїзд, з України виїхали і не повернулися майже 200 чоловіків призовного віку. Муха проігнорувала дзвінки і повідомлення журналістів з проханнями пояснити виявлені факти.

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В свою чергу Козицький письмово відповів, що не може знати деталей життя всіх активістів, в тому числі і Мухи.

Пряма мова Козицького: "З того, що я знаю – вона займає активну громадянську позицію у місті Миколаїв і з початку повномасштабного вторгнення налагодила волонтерську діяльність, в якій було залучено багато місцевих жителів. Тобто, її організації не є фейковими чи такими, що існують лише на папері".

Передісторія:

Журналісти ідентифікували понад 2 248 чоловіків, які виїхали за кордон за дозволами Львівської ОВА через призначену для далекобійників систему "Шлях" та не повернулися, а також 372 організації, причетні до їх переправлення.