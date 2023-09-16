Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Жінка, причетна до втечі чоловіків через "Шлях", виявилась родичкою голови Львівської ОВА

"Українська правда"Субота, 16 вересня 2023, 00:15
Жінка, причетна до втечі чоловіків через Шлях, виявилась родичкою голови Львівської ОВА
Голова Львівської ОВА Максим Козицький, фото пресслужби ЛОДА

Причетна до виїзду через систему "Шлях" майже 200 чоловіків призовного віку, які так і не повернулися в Україну, Наталія Муха виявилась близькою до родини голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Джерело: NGL.media

Деталі: Між Мухою і Козицьким є родинний зв’язок. Вона є дружиною рідного брата Ольги Козицької (у дівоцтві Мухи) – дружини Степана Козицького. 

Реклама:
 
Інфорграфіка NGL.media

Цей зв’язок журналісти підтвердили через дані декларацій, реєстр нерухомості та спільні адреси проживання.

Судячи з соцмереж Наталії Мухи і Ольги Козицької, вони є досить близькими подругами. Наталя Муха також присутня на спільних фото з Максимом і Степаном Козицькими.

 

Муха очолює миколаївський осередок товариства "Просвіта" та керує миколаївським народним театром "Хліб". За зверненнями цього осередку "Просвіти" і ГО "Театр Хліб" до Львівської ОВА, яка видавала дозволи на виїзд, з України виїхали і не повернулися майже 200 чоловіків призовного віку. Муха проігнорувала дзвінки і повідомлення журналістів з проханнями пояснити виявлені факти.

ВІДЕО ДНЯ

В свою чергу Козицький письмово відповів, що не може знати деталей життя всіх активістів, в тому числі і Мухи. 

Пряма мова Козицького: "З того, що я знаю – вона займає активну громадянську позицію у місті Миколаїв і з початку повномасштабного вторгнення налагодила волонтерську діяльність, в якій було залучено багато місцевих жителів. Тобто, її організації не є фейковими чи такими, що існують лише на папері".

Передісторія: 

Журналісти ідентифікували понад 2 248 чоловіків, які виїхали за кордон за дозволами Львівської ОВА через призначену для далекобійників систему "Шлях" та не повернулися, а також 372 організації, причетні до їх переправлення. 

Теми: ухилянтиЛьвівщинакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
ухилянти
ЗМІ ідентифікували тисячі чоловіків, які втекли за кордон через "Шлях"
На Харківщині військком продавав ухилянтам фіктивні довідки про непридатність
Колишній диякон УПЦ МП допомагав ухилянтам виїхати як "церковним місіонерам"
Останні новини
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
Усі новини...
Реклама: