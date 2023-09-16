В Санкт-Петербурзі масштабна пожежа: горить ресторан і торговий центр
Субота, 16 вересня 2023, 01:32
За інформацією російських ЗМІ, сильна пожежа виникла у Санкт-Петербурзі на вулиці Бухарестській - там горить будівля площею 1000 квадратних метрів.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РІА Новості" в Telegram
Деталі: За даними з відкритих джерел, у цьому будинку знаходиться ресторан і торговий центр.
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Пожежу гасять 10 машин і майже 40 осіб.
Через кілька годин її загасили, про причини пожежі пропагандисти не повідомляють.