Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Санкт-Петербурге масштабный пожар: горит ресторан и торговый центр

"Украинская правда"Суббота, 16 сентября 2023, 01:32
В Санкт-Петербурге масштабный пожар: горит ресторан и торговый центр
Пожар в Санкт-Петербурге, фото РИА Новости

По информации российских СМИ, сильный пожар возник в Санкт-Петербурге на улице Бухарестской - там горит здание площадью 1000 квадратных метров.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram

Детали: По данным из открытых источников, в этом здании находится ресторан и торговый центр.

Реклама:

Через несколько часов его потушили, о причинах пожара пропагандисты не сообщают.

Темы: Росcияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота

видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия

Хакеры сломали российскую базу с данными о сотнях миллионов авиаперелетов

Буданов: В результате атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе погибло 9 человек

Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия – Зеленский о выборах

Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16

Все новости...
Росcия
Трамп говорит, что ему приятна похвала Путина
В РФ назвали виновного в аварии "Луны-25"
Защитники имеют частичный успех в районе Клещеевки, - Генштаб
Последние новости
11:15
ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом - Тарнавский
11:11
Кабмин упростил требования для открытия аптек в селах
11:08
Президент Грузии отказалась лишать гражданства экс-генпрокурора с паспортом РФ
10:51
Нацбанк за неделю продал более 823 миллионов долларов из резервов
10:39
фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота
10:32
В Полтавском ГОКе Жеваго подтвердили вручение подозрения председателю правления
10:24
В армии РФ, что воюет в Украине, высокая текучесть кадров – разведка Британии
10:20
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил источник углерода на одном из спутников Юпитера
10:10
Сийярто сказал, что Лавров хочет мирных переговоров
09:56
видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия
Все новости...
Реклама: