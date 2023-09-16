Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Санкт-Петербурге масштабный пожар: горит ресторан и торговый центр

"Украинская правда"Суббота, 16 сентября 2023, 01:32
В Санкт-Петербурге масштабный пожар: горит ресторан и торговый центр
Пожар в Санкт-Петербурге, фото РИА Новости

По информации российских СМИ, сильный пожар возник в Санкт-Петербурге на улице Бухарестской - там горит здание площадью 1000 квадратных метров.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram

Детали: По данным из открытых источников, в этом здании находится ресторан и торговый центр.

Реклама:

Через несколько часов его потушили, о причинах пожара пропагандисты не сообщают.

Темы: Росcияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Росcия
Трамп говорит, что ему приятна похвала Путина
В РФ назвали виновного в аварии "Луны-25"
Защитники имеют частичный успех в районе Клещеевки, - Генштаб
Последние новости
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
Все новости...
Реклама: