По информации российских СМИ, сильный пожар возник в Санкт-Петербурге на улице Бухарестской - там горит здание площадью 1000 квадратных метров.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram

Детали: По данным из открытых источников, в этом здании находится ресторан и торговый центр.

Реклама:

Через несколько часов его потушили, о причинах пожара пропагандисты не сообщают.