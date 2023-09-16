В Санкт-Петербурге масштабный пожар: горит ресторан и торговый центр
Суббота, 16 сентября 2023, 01:32
По информации российских СМИ, сильный пожар возник в Санкт-Петербурге на улице Бухарестской - там горит здание площадью 1000 квадратных метров.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram
Детали: По данным из открытых источников, в этом здании находится ресторан и торговый центр.
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Через несколько часов его потушили, о причинах пожара пропагандисты не сообщают.