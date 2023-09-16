Для російських військ погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута – ISW

Українські військові звільнили Андріївку і продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області, а для російських військ погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російських військових

Деталі: Український Генеральний штаб та інші українські офіційні особи повідомили, що українські сили звільнили Андріївку 14 вересня та досягли часткового успіху поблизу Кліщіївки.

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15 вересня українська 3 окрема десантно-штурмова бригада повідомила, що її особовий склад звільнив Андріївку та "повністю знищив" російську 72-у окрему мотострілецьку бригаду (3-й армійський корпус) після того, як оточили їх.

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на заході Запорізької області та завдають значних втрат російській живій силі та техніці поблизу Вербового.

За даними ISW, підрозділи 72-ї бригади раніше зазнали значних втрат під час локалізованих українських контратак у районі Бахмута у травні 2023 року та, ймовірно, повністю деградували. Українська 3 десантно-штурмова бригада заявила, що звільнення Андріївки відкриває можливості для прориву на південному фланзі Бахмута і що в цьому районі тривають бої.

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Російські військові визнали, що тактична ситуація на південь від Бахмута для них погіршується, і висловили стурбованість тим, що українські сили можуть загрожувати російському угрупованню в Бахмуті.

Ключові висновки ISW за 15 вересня: