Для российских войск ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута – ISW
Украинские военные освободили Андреевку и продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области, а для российских войск ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута.
Источник: Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российских военных
Детали: Украинский Генеральный штаб и другие украинские официальные лица сообщили, что украинские силы освободили Андреевку 14 сентября и достигли частичного успеха вблизи Клищеевки.
15 сентября украинская 3 отдельная десантно-штурмовая бригада сообщила, что ее личный состав освободил Андреевку и "полностью уничтожил" российскую 72-ю отдельную мотострелковую бригаду (3-й армейский корпус) после того, как окружили их.
Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия на западе Запорожской области и наносят значительные потери российской живой силе и технике вблизи Вербового.
По данным ISW, подразделения 72-й бригады ранее понесли значительные потери во время локализованных украинских контратак в районе Бахмута в мае 2023 года и, вероятно, полностью деградировали. Украинская 3 десантно-штурмовая бригада заявила, что освобождение Андреевки открывает возможности для прорыва на южном фланге Бахмута и что в этом районе продолжаются бои.
Российские военные признали, что тактическая ситуация к югу от Бахмута для них ухудшается, и выразили обеспокоенность тем, что украинские силы могут угрожать российской группировке в Бахмуте.
Ключевые выводы ISW за 15 сентября:
- 14 сентября украинские войска освободили Андреевку в районе Бахмута, а 15 сентября продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
- Депутат Госдумы РФ и бывший заместитель командующего Южным военным округом (ЮВО) генерал-лейтенант Андрей Гурулев пожаловался на ложь в российских военных и подчеркнул эффективность украинской ПВО против российских вертолетов.
- Украинские войска 14 сентября нанесли удары с морских беспилотников по российским кораблям в Черном море.
- 15 сентября российские войска нанесли еще одну серию ударов с БПЛА Шахед-131/-136 по тыловым районам Украины.
- Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов прямо заявил, что мобилизованные будут демобилизованы только после окончания "военной специальной операции" России.
- Министерство обороны России продолжает попытки взять под контроль операции Группы Вагнера в Северной Африке и, возможно, поручило выполнять эту задачу бывшему командующему Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергею Суровикину.
- Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Запорожской области и 15 сентября продвинулись на отдельных участках.
- Российские оккупационные власти продолжают усилия по укреплению наземных линий связи (GLOC), соединяющих оккупированный юг Украины с Россией и оккупированным Крымом.