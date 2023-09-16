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Для российских войск ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута – ISW

"Украинская правда"Суббота, 16 сентября 2023, 03:30
Для российских войск ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута – ISW
Украинские военные во время выполнения боевого задания, фото Генштаба ВСУ

Украинские военные освободили Андреевку и продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области, а для российских войск ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута.

Источник: Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российских военных

Детали: Украинский Генеральный штаб и другие украинские официальные лица сообщили, что украинские силы освободили Андреевку 14 сентября и достигли частичного успеха вблизи Клищеевки. 

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15 сентября украинская 3 отдельная десантно-штурмовая бригада сообщила, что ее личный состав освободил Андреевку и "полностью уничтожил" российскую 72-ю отдельную мотострелковую бригаду (3-й армейский корпус) после того, как окружили их. 

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия на западе Запорожской области и наносят значительные потери российской живой силе и технике вблизи Вербового.

По данным ISW, подразделения 72-й бригады ранее понесли значительные потери во время локализованных украинских контратак в районе Бахмута в мае 2023 года и, вероятно, полностью деградировали. Украинская 3 десантно-штурмовая бригада заявила, что освобождение Андреевки открывает возможности для прорыва на южном фланге Бахмута и что в этом районе продолжаются бои.

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Российские военные признали, что тактическая ситуация к югу от Бахмута для них ухудшается, и выразили обеспокоенность тем, что украинские силы могут угрожать российской группировке в Бахмуте. 

Ключевые выводы ISW за 15 сентября:

  • 14 сентября украинские войска освободили Андреевку в районе Бахмута, а 15 сентября продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
  • Депутат Госдумы РФ и бывший заместитель командующего Южным военным округом (ЮВО) генерал-лейтенант Андрей Гурулев пожаловался на ложь в российских военных и подчеркнул эффективность украинской ПВО против российских вертолетов.
  • Украинские войска 14 сентября нанесли удары с морских беспилотников по российским кораблям в Черном море.
  • 15 сентября российские войска нанесли еще одну серию ударов с БПЛА Шахед-131/-136 по тыловым районам Украины.
  • Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов прямо заявил, что мобилизованные будут демобилизованы только после окончания "военной специальной операции" России.
  • Министерство обороны России продолжает попытки взять под контроль операции Группы Вагнера в Северной Африке и, возможно, поручило выполнять эту задачу бывшему командующему Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергею Суровикину.
  • Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Запорожской области и 15 сентября продвинулись на отдельных участках.
  • Российские оккупационные власти продолжают усилия по укреплению наземных линий связи (GLOC), соединяющих оккупированный юг Украины с Россией и оккупированным Крымом.

Темы: Донецкая областьвойнаЗапорожская областьЛуганская область
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