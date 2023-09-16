Для российских войск ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута – ISW

Украинские военные освободили Андреевку и продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области, а для российских войск ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута.

Источник: Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российских военных

Детали: Украинский Генеральный штаб и другие украинские официальные лица сообщили, что украинские силы освободили Андреевку 14 сентября и достигли частичного успеха вблизи Клищеевки.

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15 сентября украинская 3 отдельная десантно-штурмовая бригада сообщила, что ее личный состав освободил Андреевку и "полностью уничтожил" российскую 72-ю отдельную мотострелковую бригаду (3-й армейский корпус) после того, как окружили их.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия на западе Запорожской области и наносят значительные потери российской живой силе и технике вблизи Вербового.

По данным ISW, подразделения 72-й бригады ранее понесли значительные потери во время локализованных украинских контратак в районе Бахмута в мае 2023 года и, вероятно, полностью деградировали. Украинская 3 десантно-штурмовая бригада заявила, что освобождение Андреевки открывает возможности для прорыва на южном фланге Бахмута и что в этом районе продолжаются бои.

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Российские военные признали, что тактическая ситуация к югу от Бахмута для них ухудшается, и выразили обеспокоенность тем, что украинские силы могут угрожать российской группировке в Бахмуте.

Ключевые выводы ISW за 15 сентября: