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Росія ймовірно готується до обстрілів української інфраструктури взимку – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 16 вересня 2023, 09:26
Росія ймовірно готується до обстрілів української інфраструктури взимку – розвідка Британії
один з обстрілів РФ по енергетиці в Києві, жовтень 2022, фото: ДСНС

У Міністерстві оборони Великої Британії очікують, що Росія взимку завдаватиме ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, як і минулого року.

Джерело: огляд британського оборонного відомства за 16 вересня, "Європейська правда"

Деталі: У британській розвідці нагадали, що Росія атакувала українську енергетичну інфраструктуру у період з жовтня 2022 року по березень 2023 року. Для ударів РФ в основному використовувала ракети Х-101 (AS-23 KODIAK), які запускала стратегічна авіація з російської території.

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У відомстві, посилаючись на дані з відкритих джерел, підкреслили, що з квітня 2023 року Росія стала менше витрачати крилатих ракет повітряного пуску, в той час, як російські лідери підкреслили зусилля, спрямовані на збільшення темпів виробництва такого озброєння.

"Тому Росія, ймовірно, здатна створити значні запаси крилатих ракет повітряного пуску. Існує реальна можливість того, що Росія знову зосередить цю зброю проти українських інфраструктурних об'єктів взимку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: У попередньому огляді британська розвідка оцінила ушкодження, яких внаслідок ракетного удару України зазнали російський підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", що перебували в Севастополі на ремонті в сухих доках.

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Теми: енергетикаобстрілвійна
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