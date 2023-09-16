Депутат Держдуми складає мандат, щоб "керувати" на окупованій Херсонщині
Субота, 16 вересня 2023, 10:00
Депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Ігор Кастюкевич складає свої повноваження, щоб отримати "посаду" в окупованій РФ частині Херсонської області.
Джерело: "Мост"
Деталі: На сайті Держдуми РФ опублікували проєкт постанови про дострокове припинення повноважень депутатів Держдуми від фракції "Єдина Росія", в тому числі і Кастюкевича.
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Минулого тижня на псевдовиборах Кастюкевича обрали "депутатом обласної думи" окупованої Херсонщини, яку росіяни називають "законодавчими зборами".