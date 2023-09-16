Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Депутат Держдуми складає мандат, щоб "керувати" на окупованій Херсонщині

Роман ПетренкоСубота, 16 вересня 2023, 10:00
Депутат Держдуми складає мандат, щоб керувати на окупованій Херсонщині
фото: единая россия

Депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Ігор Кастюкевич складає свої повноваження, щоб отримати "посаду" в окупованій РФ частині Херсонської області.

Джерело: "Мост"

Деталі: На сайті Держдуми РФ опублікували проєкт постанови про дострокове припинення повноважень депутатів Держдуми від фракції "Єдина Росія", в тому числі і Кастюкевича.

Реклама:

Минулого тижня на псевдовиборах Кастюкевича обрали "депутатом обласної думи" окупованої Херсонщини, яку росіяни називають "законодавчими зборами".

Теми: Херсонська областьокупаціявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині окупаційна влада депортує до Росії ще 20 українських дітей
Українські військові форсують Дніпро на Херсонщині – ISW
Удар росіян по Новій Каховці: один загиблий, 12 травмованих
Останні новини
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
Усі новини...
Реклама: