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Київ отримає від німецької компанії та передасть на фронт 100 новітніх дронів – Кличко

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 16 вересня 2023, 15:56
Київ отримає від німецької компанії та передасть на фронт 100 новітніх дронів – Кличко
фото: кличко

Німецька компанія Quantum Systems передасть Києву 100 тактичних дронів нового покоління, дрони будуть передані на фронт.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, дрони вже тестували в Україні.

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"Німецька компанія Quantum Systems передасть Києву 100 тактичних дронів нового покоління, які вже тестували в Україні. А столиця спрямує техніку нашим захисникам на фронт", – написав Кличко.

Мер повідомив, що відповідних домовленостей з інвестором та керівництвом компанії було досягнуто на щорічному самміті Інституту Стерна Стюарта, що відбувається в Німеччині.

Нагадаємо: Наприкінці весни компанія Quantum Systems зі штаб-квартирою в німецькій Баварії оголосила про замовлення 300 додаткових розвідувальних дронів середньої дальності Vector для військової підтримки Збройних Сил України.

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Міністерство оборони України розмістило третє замовлення на 300 дронів Vector після попередніх замовлень на 105 дронів у січні 2023 року та 33 – у серпні 2022 року. Замовлення, як і в попередніх випадках, оплатить уряд Німеччини.

Теми: безпілотникизброяВіталій КличкоНімеччина
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