Киев получит от немецкой компании и передаст на фронт 100 новейших дронов - Кличко
Немецкая компания Quantum Systems передаст Киеву 100 тактических дронов нового поколения, дроны будут переданы на фронт.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко, "Европейская правда"
Детали: По его словам, дроны уже тестировали в Украине.
"Немецкая компания Quantum Systems передаст Киеву 100 тактических дронов нового поколения, которые уже тестировали в Украине. А столица направит технику нашим защитникам на фронт", - написал Кличко.
Мэр сообщил, что соответствующие договоренности с инвестором и руководством компании были достигнуты на ежегодном саммите Института Стерна Стюарта, который проходит в Германии.
Напомним: В конце весны компания Quantum Systems со штаб-квартирой в немецкой Баварии объявила о заказе 300 дополнительных разведывательных дронов средней дальности Vector для военной поддержки Вооруженных Сил Украины.
Министерство обороны Украины разместило третий заказ на 300 дронов Vector после предыдущих заказов на 105 дронов в январе 2023 года и 33 - в августе 2022 года. Заказ, как и в предыдущих случаях, оплатит правительство Германии.