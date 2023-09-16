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Киев получит от немецкой компании и передаст на фронт 100 новейших дронов - Кличко

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 16 сентября 2023, 15:56
Киев получит от немецкой компании и передаст на фронт 100 новейших дронов - Кличко
фото: кличко

Немецкая компания Quantum Systems передаст Киеву 100 тактических дронов нового поколения, дроны будут переданы на фронт.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, "Европейская правда"

Детали: По его словам, дроны уже тестировали в Украине.

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"Немецкая компания Quantum Systems передаст Киеву 100 тактических дронов нового поколения, которые уже тестировали в Украине. А столица направит технику нашим защитникам на фронт", - написал Кличко.

Мэр сообщил, что соответствующие договоренности с инвестором и руководством компании были достигнуты на ежегодном саммите Института Стерна Стюарта, который проходит в Германии.

Напомним: В конце весны компания Quantum Systems со штаб-квартирой в немецкой Баварии объявила о заказе 300 дополнительных разведывательных дронов средней дальности Vector для военной поддержки Вооруженных Сил Украины.

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Министерство обороны Украины разместило третий заказ на 300 дронов Vector после предыдущих заказов на 105 дронов в январе 2023 года и 33 - в августе 2022 года. Заказ, как и в предыдущих случаях, оплатит правительство Германии.

Темы: беспилотникиоружиеВиталий КличкоГермания
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