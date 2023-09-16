Ердоган заявив, що Туреччина може "порвати з ЄС"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у відповідь на критичну доповідь Європарламенту заявив про готовність його країни "порвати" з Європейським Союзом, якщо це буде необхідно.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У доповіді, ухваленій раніше цього тижня, йдеться про те, що процес вступу Туреччини до блоку з 27 членами не може відновитися за нинішніх обставин, і міститься заклик до ЄС вивчити "паралельні і реалістичні рамки" для своїх зв'язків з Анкарою.

Реклама:

Туреччина вже 24 роки є офіційним кандидатом на вступ до ЄС, але в останні роки переговори про вступ зайшли в глухий кут через занепокоєння Євросоюзу щодо порушень прав людини та поваги до верховенства права.

Пряма мова Ердогана: "ЄС намагається відірватися від Туреччини. Ми будемо оцінювати ці події, і якщо буде потрібно, ми можемо порвати з ЄС".

Що передувало: Раніше цього тижня Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що доповідь Європейського парламенту містить необґрунтовані звинувачення і упередження, а також "поверхневий і недалекоглядний" підхід до зв'язків країни з ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що не може уявити Туреччину членом Євросоюзу, та закликав остаточно припинити заморожені переговори про вступ.