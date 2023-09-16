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Эрдоган заявил, что Турция может "порвать с ЕС"

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 16 сентября 2023, 17:08
Эрдоган заявил, что Турция может порвать с ЕС
Эрдоган, фото: Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на критический доклад Европарламента заявил о готовности страны "порвать" с Европейским Союзом, если это будет необходимо.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: В докладе, принятом ранее на этой неделе, говорится о том, что процесс вступления Турции в блок с 27 членами не может возобновиться при нынешних обстоятельствах, и содержится призыв к ЕС изучить "параллельные и реалистичные рамки" для своих связей с Анкарой.

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Турция уже 24 года является официальным кандидатом на вступление в ЕС, но в последние годы переговоры о вступлении зашли в тупик из-за беспокойства Евросоюза относительно нарушений прав человека и уважения к верховенству права.

Прямая речь Эрдогана: "ЕС пытается оторваться от Турции. Мы будем оценивать эти события, и если потребуется, мы можем порвать с ЕС".

Что предшествовало: Ранее на этой неделе Министерство иностранных дел Турции заявило, что доклад Европейского парламента содержит необоснованные обвинения и предубеждения, а также "поверхностный и недальновидный" подход к связям страны с ЕС.

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Ранее канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что не может представить Турцию членом Евросоюза, и призвал окончательно прекратить замороженные переговоры о вступлении.

Темы: ЭрдоганТурцияЕС
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