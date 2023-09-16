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У Раді розповіли, коли може бути ухвалено бюджет на наступний рік

Катерина ТищенкоСубота, 16 вересня 2023, 19:08
У Раді розповіли, коли може бути ухвалено бюджет на наступний рік
Верховна Рада, фото: Getty Images

Верховна Рада може затвердити державний бюджет на 2024 рік уже в середині листопада.

Джерело: перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "Традиційно в дев‘ятому скликанні не було жодних бюджетних ночей. Ми це явище пережили. Ми завжди ухвалювали бюджет максимум до початку грудня, у перших числах місяця. Я вважаю, що цьогоріч буде раніше. На мою думку, уже в середині листопада країна матиме бюджет на наступний рік".

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Деталі: Корнієнко пояснив, що, згідно з регламентом ВР, до 15 вересня кожного року Кабінет міністрів має внести на розгляд парламенту проєкт держбюджету на наступний рік. Упродовж п‘яти днів ВР має заслухати доповідь щодо цього проєкту.

"Відповідно це станеться не пізніше, ніж 20 вересня, але ми не розголошуємо дати засідань. Після заслуховування проєкту бюджету депутати мають два тижні на подання поправок і пропозицій, потім комітет має зробити бюджетні висновки, які парламент має схвалити, – це фактично перше читання бюджету. Якщо скласти всі ці терміни, я думаю, що орієнтовно в середині жовтня ми вийдемо на голосування в першому читанні", – сказав він.

Після цього комітет Верховної Ради з питань бюджету певний час готуватиме проєкт до розгляду в другому читанні.

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Перший заступник голови ВР підкреслив, що державний бюджет на наступний рік "дуже простий – військовий". При цьому він зауважив, що держбюджет-2024 буде "більш військовим, ніж бюджет 2023 року".

Другий пріоритет бюджету, за словами Корнієнка, – соціальна сфера. Він уточнив, що на неї спрямовуватимуться кошти партнерів і внутрішні резерви України.

Також він зазначив, що нині ведеться дискусія щодо перерозподілу податків на доходи фізичних осіб.

"Пропонується ту частину податку, яку сплачують військові, залишати в державному бюджеті, пропорційно не розподіляючи з місцевими бюджетами. Це дасть додаткові надходження спрямовані на Міністерство стратегічних промисловостей, Міністерство цифрових трансформацій, на закупівлю дронів, виробництво необхідних для військових речей", – пояснив Корнієнко.

Що передувало: Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік.

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Теми: Верховна Радабюджет
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