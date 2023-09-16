В Раде рассказали, когда может быть принят бюджет на следующий год

Верховная Рада может утвердить государственный бюджет на 2024 год уже в середине ноября.

Источник: первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко в комментарии Укринформу

Прямая речь: "Традиционно в девятом созыве не было никаких бюджетных ночей. Мы это явление пережили. Мы всегда принимали бюджет максимум до начала декабря, в первых числах месяца. Я считаю, что в этом году будет раньше. По моему мнению, уже в середине ноября страна будет иметь бюджет на следующий год".

Реклама:

Детали: Корниенко пояснил, что, согласно регламенту ВР, до 15 сентября каждого года Кабинет министров должен внести на рассмотрение парламента проект госбюджета на следующий год. В течение пяти дней ВР должна заслушать доклад по этому проекту.

"Соответственно это произойдет не позднее, чем 20 сентября, но мы не разглашаем даты заседаний. После заслушивания проекта бюджета депутаты имеют две недели на подачу поправок и предложений, затем комитет должен сделать бюджетные выводы, которые парламент должен одобрить, - это фактически первое чтение бюджета. Если сложить все эти сроки, я думаю, что ориентировочно в середине октября мы выйдем на голосование в первом чтении", - сказал он.

После этого комитет Верховной Рады по вопросам бюджета определенное время будет готовить проект к рассмотрению во втором чтении.

ВИДЕО ДНЯ

Первый заместитель председателя ВР подчеркнул, что государственный бюджет на следующий год "очень простой - военный". При этом он отметил, что госбюджет-2024 будет "более военным, чем бюджет 2023 года".

Второй приоритет бюджета, по словам Корниенко, - социальная сфера. Он уточнил, что на нее будут направляться средства партнеров и внутренние резервы Украины.

Также он отметил, что сейчас ведется дискуссия относительно перераспределения налогов на доходы физических лиц.

"Предлагается ту часть налога, которую платят военные, оставлять в государственном бюджете, пропорционально не распределяя с местными бюджетами. Это даст дополнительные поступления направлены на Министерство стратегических промышленностей, Министерство цифровых трансформаций, на закупку дронов, производство необходимых для военных вещей", - пояснил Корниенко.

Что предшествовало: Кабинет министров 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2024 год.

Читайте также: Второй бюджет войны. Откуда Украина будет брать деньги в 2024-м. Анализ проекта