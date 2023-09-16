Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 16 вересня 2023, 20:39
Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ
Віталій Денисов, фото Sputnik

Видворений з Молдови 13 вересня глава "Sputnik Молдова" Віталій Денисов є кадровим російським офіцером і уродженцем України.

Джерело: The Insider

Деталі: Як з'ясувало видання, Денисов, імовірно, є кадровим офіцером 72-го центру спеціальної служби (в/ч 54777), який в інтересах ГРУ займається інформаційними вкиданнями і дезінформацією зарубіжної аудиторії.

Реклама:

Денисов народився в Закарпатській області й після школи вступив до Львівського вищого військово-політичного училища ЛВВПУ, де готували організаторів культурно-просвітницької роботи (політруків) і військових журналістів.

Пізніше ЛВВПУ, де навчався Денисов, перейменували на Академію сухопутних військ України. У липні цього року російська армія завдала удару по академії ракетами "Калібр" і зруйнувала один із корпусів.

У 1992 році курсант Денисов відмовився складати присягу Україні й разом з іншими відмовниками з училища перебрався до Москви.

ВІДЕО ДНЯ

Там його поселили недалеко від штаб-квартири ГРУ в офіцерському гуртожитку за адресою Хорошевське шосе, 38. Як видно з податкової бази даних, він значився співробітником головного друкованого органу Міноборони газети "Красная звезда".

У 2005 році він отримав від Міноборони відомчу квартиру на вулиці Адмірала Лазарєва і чергове офіцерське посвідчення.

У 2013 році Денисов працював у Головному слідчому управлінні Московської області.

Джерело The Insider у Міноборони повідомило, що зі Слідчого комітету Денисов перейшов у 72-й центр спеціальної служби (в/ч 54777). Цей центр збирає й аналізує інформацію із зарубіжних резидентур ГРУ, а також займається інформаційними фейками.

У 2016 році офіцеру Денисову присвоїли звання полковника ВДВ, а у 2019 році призначили головним редактором Sputnik у Південній Осетії. Після цього він очолив Sputnik у Баку.

У 2022 році полковника Денисова направили до Кишинева збирати інформацію й просувати прокремлівський порядок денний, але після вторгнення російських військ в Україну інтернет-сайти і мовлення місцевого Sputnik заблокували.

Що передувало: 13 вересня з Молдови видворили російського пропагандиста, керівника "Sputnik Молдова" Віталія Денисова. Це рішення пояснили його втручанням у внутрішні справи Молдови.

Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасового повіреного Молдови в Москві у зв'язку з депортацією Денисова. 

Теми: МолдоваРосіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Молдова
Суд у Молдові дозволив Додону виїжджати за кордон
Молдова засуджує псевдовибори на окупованих територіях України
Додону відмовили у скасуванні заборони на виїзд з Молдови
Останні новини
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
Усі новини...
Реклама: