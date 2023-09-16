Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ

Видворений з Молдови 13 вересня глава "Sputnik Молдова" Віталій Денисов є кадровим російським офіцером і уродженцем України.

Джерело: The Insider

Деталі: Як з'ясувало видання, Денисов, імовірно, є кадровим офіцером 72-го центру спеціальної служби (в/ч 54777), який в інтересах ГРУ займається інформаційними вкиданнями і дезінформацією зарубіжної аудиторії.

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Денисов народився в Закарпатській області й після школи вступив до Львівського вищого військово-політичного училища ЛВВПУ, де готували організаторів культурно-просвітницької роботи (політруків) і військових журналістів.

Пізніше ЛВВПУ, де навчався Денисов, перейменували на Академію сухопутних військ України. У липні цього року російська армія завдала удару по академії ракетами "Калібр" і зруйнувала один із корпусів.

У 1992 році курсант Денисов відмовився складати присягу Україні й разом з іншими відмовниками з училища перебрався до Москви.

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Там його поселили недалеко від штаб-квартири ГРУ в офіцерському гуртожитку за адресою Хорошевське шосе, 38. Як видно з податкової бази даних, він значився співробітником головного друкованого органу Міноборони газети "Красная звезда".

У 2005 році він отримав від Міноборони відомчу квартиру на вулиці Адмірала Лазарєва і чергове офіцерське посвідчення.

У 2013 році Денисов працював у Головному слідчому управлінні Московської області.

Джерело The Insider у Міноборони повідомило, що зі Слідчого комітету Денисов перейшов у 72-й центр спеціальної служби (в/ч 54777). Цей центр збирає й аналізує інформацію із зарубіжних резидентур ГРУ, а також займається інформаційними фейками.

У 2016 році офіцеру Денисову присвоїли звання полковника ВДВ, а у 2019 році призначили головним редактором Sputnik у Південній Осетії. Після цього він очолив Sputnik у Баку.

У 2022 році полковника Денисова направили до Кишинева збирати інформацію й просувати прокремлівський порядок денний, але після вторгнення російських військ в Україну інтернет-сайти і мовлення місцевого Sputnik заблокували.

Що передувало: 13 вересня з Молдови видворили російського пропагандиста, керівника "Sputnik Молдова" Віталія Денисова. Це рішення пояснили його втручанням у внутрішні справи Молдови.

Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасового повіреного Молдови в Москві у зв'язку з депортацією Денисова.