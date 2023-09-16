Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

Выдворенный из Молдовы 13 сентября глава "Sputnik Молдова" Виталий Денисов является кадровым российским офицером и уроженцем Украины.

Источник: The Insider

Детали: Как выяснило издание, Денисов, предположительно, является кадровым офицером 72-го центра специальной службы (в/ч 54777), который в интересах ГРУ занимается информационными вбросами и дезинформацией зарубежной аудитории.

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Денисов родился в Закарпатской области и после школы поступил во Львовское высшее военно-политическое училище ЛВВПУ, где готовили организаторов культурно-просветительской работы (политруков) и военных журналистов.

Позже ЛВВПУ, где учился Денисов, переименовали в Академию сухопутных войск Украины. В июле этого года российская армия нанесла удар по академии ракетами "Калибр" и разрушила один из корпусов.

В 1992 году курсант Денисов отказался принимать присягу Украине и вместе с другими отказниками из училища перебрался в Москву.

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Там его поселили недалеко от штаб-квартиры ГРУ в офицерском общежитии по адресу Хорошевское шоссе, 38. Как видно из налоговой базы данных, он числился сотрудником главного печатного органа Минобороны газеты "Красная звезда".

В 2005 году он получил от Минобороны ведомственную квартиру на улице Адмирала Лазарева и очередное офицерское удостоверение.

В 2013 году Денисов работал в Главном следственном управлении Московской области.

Источник The Insider в Минобороны сообщил, что из Следственного комитета Денисов перешел в 72-й центр специальной службы (в/ч 54777). Этот центр собирает и анализирует информацию из зарубежных резидентур ГРУ, а также занимается информационными фейками.

В 2016 году офицеру Денисову присвоили звание полковника ВДВ, а в 2019 году назначили главным редактором Sputnik в Южной Осетии. После этого он возглавил Sputnik в Баку.

В 2022 году полковника Денисова направили в Кишинев собирать информацию и продвигать прокремлевскую повестку, но после вторжения российских войск в Украину интернет-сайты и вещание местного Sputnik заблокировали.

Что предшествовало: 13 сентября из Молдовы выдворили российского пропагандиста, руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Это решение объяснили его вмешательством во внутренние дела Молдовы.

Министерство иностранных дел России вызвал временного поверенного Молдовы в Москве в связи с депортацией Денисова.