Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія вже витратила на війну проти України понад 167 млрд доларів – Forbes

Катерина ТищенкоСубота, 16 вересня 2023, 23:22
Росія вже витратила на війну проти України понад 167 млрд доларів – Forbes
Володимир Путін і Сергій Шойгу, фото: AFP via Getty Images

За півтора року Росія витратила на війну проти України близько $167,3 млрд, з них тільки техніки Сили оборони знищили на понад $34 млрд.

Джерело: розрахунки Forbes на основі даних Генштабу ЗСУ

Деталі: Як пише видання, Росія витрачає близько $300 млн на день на війну проти України.

Реклама:

Прямі військові витрати та вартість втраченої техніки Росії за 18 місяців війни (з 24 лютого 2022-го по 24 серпня 2023-го) становлять близько $167,3 млрд. Ця оцінка не включає постійні видатки на оборону не пов’язані з військовими діями, а також економічні втрати країни-агресора.

Найбільші статті витрат: забезпечення військових дій ($51,3 млрд), зарплати військових ($35,1 млрд), компенсації родинам загиблих ($25,6 млрд) і поранених ($21 млрд) та вартість знищеної техніки ($34 млрд).

Після стрімкого падіння рубля "вартість" російського солдата для бюджету РФ значно зменшилася. Якщо за 2022 рік сумарні виплати на одного бійця складали близько $200 на день, наразі це близько $120 на день.

ВІДЕО ДНЯ

Також з падінням рубля зменшується вартість компенсації військовим в доларах США. Якщо за курсу 60 рублів/$ вартість компенсації родині загиблого у РФ становила близько $110 000, зараз це лише близько $65 000. Сума компенсації пораненим відповідно знизилася з $45 000 до $27 000.

Щоправда, рівень російських втрат останні місяці залишається на значно вищому рівні ніж торік, за даними Генштабу ЗСУ. Відповідно Росія змушена витрачати більше на компенсації.

Основна стаття витрат РФ на війну в Україні – це боєприпаси та військове забезпечення армії. Загальна вартість цих витрат — $51,34 млрд. При цьому тільки на забезпечення російської артилерії росіяни витратили понад $9 млрд за півтора року великої війни.

Загальна вартість ракет, випущених по території України, уже складає понад $21,1 млрд.

Теми: Росіявійнагроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту

відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття

Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів

Буданов: Внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополі загинуло 9 осіб

Люди не готові витрачати гроші на щось інше, крім зброї – Зеленський про вибори

Трюдо: Канада долучиться до навчання українців на F-16

Усі новини...
Росія
Стратегічна точка перелому
Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ
Топ-генерал США сумнівається, що снаряди КНДР сильно допоможуть РФ у війні проти України
Останні новини
11:15
ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому – Тарнавський
11:11
Кабмін спростив вимоги для відкриття аптек у селах
11:08
Президентка Грузії відмовилась позбавляти громадянства ексгенпрокурора з паспортом РФ
10:51
Нацбанк за тиждень продав понад 823 мільйони доларів з резервів
10:39
фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
10:32
У Полтавському ГЗК Жеваго підтвердили вручення підозри голові правління
10:24
В армії РФ, що воює в Україні, висока плинність кадрів – розвідка Британії
10:20
Телескоп Джеймса Вебба виявив джерело вуглецю на одному із супутників Юпітера
10:10
Сійярто сказав, що Лавров хоче мирних переговорів
09:56
відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття
Усі новини...
Реклама: