Росія вже витратила на війну проти України понад 167 млрд доларів – Forbes

За півтора року Росія витратила на війну проти України близько $167,3 млрд, з них тільки техніки Сили оборони знищили на понад $34 млрд.

Джерело: розрахунки Forbes на основі даних Генштабу ЗСУ

Деталі: Як пише видання, Росія витрачає близько $300 млн на день на війну проти України.

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Прямі військові витрати та вартість втраченої техніки Росії за 18 місяців війни (з 24 лютого 2022-го по 24 серпня 2023-го) становлять близько $167,3 млрд. Ця оцінка не включає постійні видатки на оборону не пов’язані з військовими діями, а також економічні втрати країни-агресора.

Найбільші статті витрат: забезпечення військових дій ($51,3 млрд), зарплати військових ($35,1 млрд), компенсації родинам загиблих ($25,6 млрд) і поранених ($21 млрд) та вартість знищеної техніки ($34 млрд).

Після стрімкого падіння рубля "вартість" російського солдата для бюджету РФ значно зменшилася. Якщо за 2022 рік сумарні виплати на одного бійця складали близько $200 на день, наразі це близько $120 на день.

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Також з падінням рубля зменшується вартість компенсації військовим в доларах США. Якщо за курсу 60 рублів/$ вартість компенсації родині загиблого у РФ становила близько $110 000, зараз це лише близько $65 000. Сума компенсації пораненим відповідно знизилася з $45 000 до $27 000.

Щоправда, рівень російських втрат останні місяці залишається на значно вищому рівні ніж торік, за даними Генштабу ЗСУ. Відповідно Росія змушена витрачати більше на компенсації.

Основна стаття витрат РФ на війну в Україні – це боєприпаси та військове забезпечення армії. Загальна вартість цих витрат — $51,34 млрд. При цьому тільки на забезпечення російської артилерії росіяни витратили понад $9 млрд за півтора року великої війни.

Загальна вартість ракет, випущених по території України, уже складає понад $21,1 млрд.