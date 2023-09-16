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Россия уже потратила на войну против Украины более 167 млрд долларов – Forbes

Катерина ТищенкоСуббота, 16 сентября 2023, 23:22
Россия уже потратила на войну против Украины более 167 млрд долларов – Forbes
Владимир Путин и Сергей Шойгу, фото: AFP via Getty Images

За полтора года Россия потратила на войну против Украины около $167,3 млрд, из них только техники Силы обороны уничтожили на более $34 млрд.

Источник: расчеты Forbes на основе данных Генштаба ВСУ

Детали: Как пишет издание, Россия тратит около $300 млн в день на войну против Украины.

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Прямые военные расходы и стоимость утраченной техники России за 18 месяцев войны (с 24 февраля 2022-го по 24 августа 2023-го) составляют около $167,3 млрд. Эта оценка не включает постоянные расходы на оборону не связанные с военными действиями, а также экономические потери страны-агрессора.

Крупнейшие статьи расходов: обеспечение военных действий ($51,3 млрд), зарплаты военных ($35,1 млрд), компенсации семьям погибших ($25,6 млрд) и раненых ($21 млрд) и стоимость уничтоженной техники ($34 млрд).

После стремительного падения рубля "стоимость" российского солдата для бюджета РФ значительно уменьшилась. Если за 2022 год суммарные выплаты на одного бойца составляли около $200 в день, сейчас это около $120 в день.

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Также с падением рубля уменьшается стоимость компенсации военным в долларах США. Если по курсу 60 рублей/$ стоимость компенсации семье погибшего в РФ составляла около $110 000, сейчас это лишь около $65 000. Сумма компенсации раненым соответственно снизилась с $45 000 до $27 000.

Правда, уровень российских потерь последние месяцы остается на значительно более высоком уровне, чем в прошлом году, по данным Генштаба ВСУ. Соответственно Россия вынуждена тратить больше на компенсации.

Основная статья расходов РФ на войну в Украине - это боеприпасы и военное обеспечение армии. Общая стоимость этих расходов - $51,34 млрд. При этом только на обеспечение российской артиллерии россияне потратили более $9 млрд за полтора года большой войны.

Общая стоимость ракет, выпущенных по территории Украины, уже составляет более $21,1 млрд.

Темы: Росcиявойнаденьги
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