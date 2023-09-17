Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів — ОВА

За день, 16 вересня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 217 вибухів.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Обстрілів зазнали Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Юнаківська, Хотінська, Есманська, Білопільська, Миропільська, Зноб-Новгородська громади.

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Великописарівська громада: здійснено обстріли з СПГ-9 (8 вибухів), АГС (20 вибухів), мінометів (55 вибухів) та артилерії (26 вибухів)

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів) та артилерії (4 вибухи). Крім того, з території рф з літака здійснено пуск 2 ракет (НАР).

Середино-Будська громада: були мінометний обстріл (3 вибухи) та обстріл з артилерії (5 вибухів).

ВІДЕО ДНЯ

Юнаківська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

▪️Хотінська громада: БпЛА (коптерного типу) здійснив скидання 2 ВОГ (розрив в повітрі).

Есманська громада: БпЛА (типу квадракоптер) здійснив скидання 1 ВОГ. Також здійснено мінометні обстріли (7 вибухів).

Миропільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (12 вибухів).

Білопільська громада: були мінометні обстріли (22 вибухи) та обстріл з СПГ (6 вибухів)

Зноб-Новгородська громада: ворог здійснив обстріл з АГС (20 вибухів).