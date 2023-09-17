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Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА

Станислав ПогориловВоскресенье, 17 сентября 2023, 00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
Фото: Getty Images

За день, 16 сентября россияне совершили 37 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 217 взрывов.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Обстрелам подверглись Великописаревская, Краснопольская, Середино-Будская, Юнаковская, Хотинская, Эсманская, Белопольская, Миропольская, Зноб-Новгородская громады.

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Великописаревская громада: осуществлены обстрелы из СПГ-9 (8 взрывов), АГС (20 взрывов), минометов (55 взрывов) и артиллерии (26 взрывов)

Краснопольская громада: враг бил из минометов (11 взрывов) и артиллерии (4 взрыва). Кроме того, с территории рф с самолета осуществлен пуск 2 ракет (НАР).

Середино-Будская громада: были минометный обстрел (3 взрыва) и обстрел из артиллерии (5 взрывов).

ВИДЕО ДНЯ

Юнаковская община: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.

▪️Хотінська община: БпЛА (коптерного типа) совершил сброс 2 ВОГ (разрыв в воздухе).

Эсманская община: БпЛА (типа квадракоптер) совершил сброс 1 ВОГ. Также осуществлены минометные обстрелы (7 взрывов).

Миропольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (12 взрывов).

Белопольская громада: были минометные обстрелы (22 взрыва) и обстрел из СПГ (6 взрывов) 

Зноб-Новгородская громада: враг совершил обстрел из АГС (20 взрывов).

Темы: Сумская областьвойнаобстрел
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