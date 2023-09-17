Росіяни завдали ударів по Харкову
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріли Харкова в ніч на 17 вересня.
Джерело: Синєгубов у Telegram, поліція Харківщини у Telegram, "Укрінформ"
Пряма мова: "Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!"
Деталі: Поліція Харківщини просить про всі влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляти на спецлінію 102.
Наразі повітряна тривога у трьох областях – Харківській, Полтавській та Дніпропетровській.
Оновлено: Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник ("Марсель") поінформував, що обстріл вівся з російського Белгорода, за попередніми даними, ворог застосував ЗРК С-300. Загроза нових ракетних ударів зберігається, попередив Мельник, додавши, що інформація про можливі руйнування та постраждалих установлюється.
За кілька хвилин до обстрілу Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу балістичного озброєння.