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Росіяни завдали ударів по Харкову

Станіслав ПогоріловНеділя, 17 вересня 2023, 00:37
Росіяни завдали ударів по Харкову

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріли Харкова в ніч на 17 вересня.

Джерело: Синєгубов у Telegram, поліція Харківщини у Telegram, "Укрінформ"

Пряма мова: "Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!"

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Деталі: Поліція Харківщини просить про всі влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляти на спецлінію 102.

Наразі повітряна тривога у трьох областях – Харківській, Полтавській та Дніпропетровській.

Оновлено: Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник ("Марсель") поінформував, що обстріл вівся з російського Белгорода, за попередніми даними, ворог застосував ЗРК С-300. Загроза нових ракетних ударів зберігається, попередив Мельник, додавши, що інформація про можливі руйнування та постраждалих установлюється.

ВІДЕО ДНЯ

За кілька хвилин до обстрілу Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу балістичного озброєння.

Теми: Харківповітряна тривогаобстріл
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