Россияне нанесли удары по Харькову

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об обстрелах Харькова в ночь на 17 сентября.

Источник: Синегубов в Telegram, полиция Харьковщины в Telegram, "Укрінформ"

Прямая речь: "Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!"

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Детали: Полиция Харьковщины просит обо всех попаданиях вражеских снарядов, пострадавших сообщать на спецлинию 102.

Сейчас воздушная тревога в трех областях - Харьковской, Полтавской и Днепропетровской.

Обновлено: Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник ("Марсель") проинформировал, что обстрел велся из российского Белгорода, по предварительным данным, враг применил ЗРК С-300. Угроза новых ракетных ударов сохраняется, предупредил Мельник, добавив, что информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается.

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За несколько минут до обстрела Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе баллистического вооружения.