Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне нанесли удары по Харькову

Станислав ПогориловВоскресенье, 17 сентября 2023, 00:37
Россияне нанесли удары по Харькову

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об обстрелах Харькова в ночь на 17 сентября.

Источник: Синегубов в Telegram, полиция Харьковщины в Telegram, "Укрінформ"

Прямая речь: "Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!"

Реклама:

Детали: Полиция Харьковщины просит обо всех попаданиях вражеских снарядов, пострадавших сообщать на спецлинию 102.

Сейчас воздушная тревога в трех областях - Харьковской, Полтавской и Днепропетровской.

Обновлено: Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник ("Марсель") проинформировал, что обстрел велся из российского Белгорода, по предварительным данным, враг применил ЗРК С-300. Угроза новых ракетных ударов сохраняется, предупредил Мельник, добавив, что информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается.

ВИДЕО ДНЯ

За несколько минут до обстрела Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе баллистического вооружения.

Темы: Харьковвоздушная тревогаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Харьков
Ночной обстрел Харькова: россияне попали по предприятию, произошел пожар
Обстрел Харькова: россияне били из "Искандеров", пять человек ранены
В Харькове раздались взрывы
Последние новости
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
Все новости...
Реклама: