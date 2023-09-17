Россияне нанесли удары по Харькову
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об обстрелах Харькова в ночь на 17 сентября.
Источник: Синегубов в Telegram, полиция Харьковщины в Telegram, "Укрінформ"
Прямая речь: "Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!"
Детали: Полиция Харьковщины просит обо всех попаданиях вражеских снарядов, пострадавших сообщать на спецлинию 102.
Сейчас воздушная тревога в трех областях - Харьковской, Полтавской и Днепропетровской.
Обновлено: Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник ("Марсель") проинформировал, что обстрел велся из российского Белгорода, по предварительным данным, враг применил ЗРК С-300. Угроза новых ракетных ударов сохраняется, предупредил Мельник, добавив, что информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается.
За несколько минут до обстрела Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе баллистического вооружения.