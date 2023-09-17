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Ціни на боєприпаси різко зросли: у НАТО хочуть збільшити виробництво

"Українська правда"Неділя, 17 вересня 2023, 01:31
Ціни на боєприпаси різко зросли: у НАТО хочуть збільшити виробництво
фото: Getty Images

Голова військового комітету НАТО голландський адмірал Роб Бауер заявив, що різке зростання цін на боєприпаси означає збільшення витрат союзників на оборону, що не призводить автоматично до підвищення рівня безпеки країн НАТО. Адмірал закликав до збільшення приватних інвестицій в оборонні компанії.

Джерело: "Голос Америки"

Пряма мова: "Ціни на військову техніку і боєприпаси зростають. Зараз ми платимо дедалі більше і більше за ту саму кількість озброєнь. Це означає, що ми не можемо бути впевнені в тому, що збільшення видатків на оборону справді призведе до підвищення рівня безпеки".

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Деталі: НАТО наполягає на збільшенні оборонного виробництва, щоб задовольнити попит на зброю і військову техніку, що зріс після вторгнення Росії в Україну, оскільки союзники не тільки поспішають з поставками в Україну, а й нарощують свої власні запаси озброєнь.

Однією з головних проблем є нестача 155-мм артилерійських снарядів, за якими Київ випускає до 10 тисяч снарядів на день.

У лютому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що Київ витрачає снаряди набагато швидше, ніж Захід встигає їх виробляти.

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Бауер закликав до збільшення приватних інвестицій в оборонний сектор для нарощування виробничих потужностей і закликав пенсійні фонди та банки перестати називати інвестиції в оборонний сектор неетичними.

"Довгострокова стабільність має превалювати над короткостроковими прибутками. Як ми бачимо на прикладі України, війна - це подія, яка зачіпає все суспільство", - заявив адмірал, зазначивши, що такі інвестиції відповідають і стратегічним інтересам приватного сектора.

"Сорок відсотків економіки [України] випарувалося в перші дні війни, це були значною мірою приватні гроші, і цих грошей більше немає", - зазначив Бауер.

Він також закликав керівників військових підприємств прискорити нарощування виробничих потужностей.

Однак, на думку Бауера, немає жодного зв'язку між нестачею боєприпасів і перебігом контрнаступу в Україні.

Причина, через яку український контрнаступ просувається повільними темпами, на думку адмірала, полягає в глибокому мінуванні російськими військами території, яку намагаються відвоювати ЗСУ. "Там величезна кількість мін і глибокі мінні поля - понад 10 км углиб, з п'ятьма, шістьма мінами на квадратний метр", - зазначив голова військового комітету НАТО.

Бауер підкреслив, що Україна, як і раніше, просувається на 200 - 300 метрів на день.

У 2024 році НАТО проведе найбільші з часів холодної війни навчання з колективної оборони: у навчаннях Steadfast Defender у Німеччині, Польщі та трьох країнах Балтії візьме участь понад 40 тис. військовослужбовців з усього альянсу.

Теми: НАТОзброя
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