Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство

Председатель военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что резкий рост цен на боеприпасы означает увеличение расходов союзников на оборону, что не приводит автоматически к повышению уровня безопасности стран НАТО. Адмирал призвал к увеличению частных инвестиций в оборонные компании.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь: "Цены на военную технику и боеприпасы растут. Сейчас мы платим все больше и больше за то же количество вооружений. Это означает, что мы не можем быть уверены в том, что увеличение расходов на оборону действительно приведет к повышению уровня безопасности".

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Детали: НАТО настаивает на увеличении оборонного производства, чтобы удовлетворить спрос на оружие и военную технику, возросший после вторжения России в Украину, поскольку союзники не только спешат с поставками в Украину, но и наращивают свои собственные запасы вооружений.

Одной из главных проблем является нехватка 155-мм артиллерийских снарядов, по которым Киев выпускает до 10 тысяч снарядов в день.

В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Киев расходует снаряды гораздо быстрее, чем Запад успевает их производить.

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Бауэр призвал к увеличению частных инвестиций в оборонный сектор для наращивания производственных мощностей и призвал пенсионные фонды и банки перестать называть инвестиции в оборонный сектор неэтичными.

"Долгосрочная стабильность должна превалировать над краткосрочными прибылями. Как мы видим на примере Украины, война - это событие, которое затрагивает все общество", - заявил адмирал, отметив, что такие инвестиции отвечают и стратегическим интересам частного сектора.

"Сорок процентов экономики [Украины] испарилось в первые дни войны, это были в значительной степени частные деньги, и этих денег больше нет", - отметил Бауэр.

Он также призвал руководителей военных предприятий ускорить наращивание производственных мощностей.

Однако, по мнению Бауэра, нет никакой связи между нехваткой боеприпасов и ходом контрнаступления в Украине.

Причина, по которой украинское контрнаступление продвигается медленными темпами, по мнению адмирала, заключается в глубоком минировании российскими войсками территории, которую пытаются отвоевать ВСУ. "Там огромное количество мин и глубокие минные поля - более 10 км вглубь, с пятью, шестью минами на квадратный метр", - отметил глава военного комитета НАТО.

Бауэр подчеркнул, что Украина по-прежнему продвигается на 200 - 300 метров в день.

В 2024 году НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения по коллективной обороне: в учениях Steadfast Defender в Германии, Польше и трех странах Балтии примет участие более 40 тыс. военнослужащих со всего альянса.