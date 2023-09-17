Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW

Просування Сил оборони на заході Запорізької області, ймовірно, змусило російське командування надати пріоритет обороні в цьому регіоні та передислокувати елітні формування.

Джерело: аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW)

Дослівно: "Кліщіївка була центром бойових дій в районі Бахмута протягом останніх тижнів, і передислокація будь-яких підрозділів 83-ї бригади ПДВ на тлі українського просування в районі Кліщіївки свідчить про глибоке занепокоєння просуванням українських військ у західній частині Запорізької області та про те, що росіяни надають перевагу обороні в цьому регіоні".

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Деталі: Аналітики зазначають, що північноосетинські добровольчі батальйони "Штурм Осетії" та "Аланія", які діють на заході Запорізької області, 16 вересня опублікували зображення, на якому нібито невеликий загін російської 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової (ДШВ) бригади в Нестерянці Запорізької області.

У той же час наприкінці червня частини 83-ї бригади були розгорнуті для захисту від контрнаступу навколо Кліщіївки і були помічені в боях в цьому районі наприкінці серпня.

За повідомленнями, підрозділи 83-ї бригади все ще діяли в районі Бахмута станом на 11 вересня, хоча частини бригади могли бути розділені між двома різними ділянками фронту.

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Як зазначають аналітики українські контрнаступальні операції закріпили в цьому районі ряд відносно елітних підрозділів та з'єднань.

Мова йде, зокрема, про повітряно-десантні частини 98-ї дивізії, 83-ї бригади, 11-ї бригади, 31-ї бригади, 106-ї дивізії та 364-ї бригади спецпризначення головного управління ГРУ.

"Російські війська досі не бажали відправляти ці відносно елітні формування на допомогу в критично важливих оборонних зусиллях на заході Запорізької області, а українські операції навколо Бахмута, схоже, продовжують перешкоджати російському командуванню зробити це в повному обсязі", - підкреслили в ISW.