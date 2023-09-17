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Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW

Станислав ПогориловВоскресенье, 17 сентября 2023, 04:13
Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW
Фото: Getty Images

Продвижение Сил обороны на западе Запорожской области, вероятно, заставило российское командование предоставить приоритет обороне в этом регионе и передислоцировать элитные формирования.

Источник: аналитический отчет Института изучения войны (ISW)

Дословно: "Клищеевка была центром боевых действий в районе Бахмута в течение последних недель, и передислокация любых подразделений 83-й бригады ВДВ на фоне украинского продвижения в районе Клищеевки свидетельствует о глубокой обеспокоенности продвижением украинских войск в западной части Запорожской области и о том, что россияне отдают предпочтение обороне в этом регионе".

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Детали: Аналитики отмечают, что североосетинские добровольческие батальоны "Штурм Осетии" и "Алания", которые действуют на западе Запорожской области, 16 сентября опубликовали изображение, на котором якобы небольшой отряд российской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой (ДШВ) бригады в Нестерянке Запорожской области.

В то же время в конце июня части 83-й бригады были развернуты для защиты от контрнаступления вокруг Клещеевки и были замечены в боях в этом районе в конце августа.

По сообщениям, подразделения 83-й бригады все еще действовали в районе Бахмута по состоянию на 11 сентября, хотя части бригады могли быть разделены между двумя различными участками фронта.

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Как отмечают аналитики украинские контрнаступательные операции закрепили в этом районе ряд относительно элитных подразделений и соединений.

Речь идет, в частности, о воздушно-десантных частях 98-й дивизии, 83-й бригады, 11-й бригады, 31-й бригады, 106-й дивизии и 364-й бригады спецназначения главного управления ГРУ. 

"Российские войска до сих пор не желали отправлять эти относительно элитные формирования на помощь в критически важных оборонительных усилиях на западе Запорожской области, а украинские операции вокруг Бахмута, похоже, продолжают препятствовать российскому командованию сделать это в полном объеме", - подчеркнули в ISW.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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