В Орловській області РФ дрон атакував та пошкодив нафтобазу - РосЗМІ
Неділя, 17 вересня 2023, 05:01
В російській Орловській області загорілась нафтобаза після атаки безпілотника.
Джерело: російське видання "Известия" з посиланням на МНС, Telegram-канал Mash, губернатор Орловської обалсті Андрій Кличков у Telegram
Дослівно: ЗСУ спробували атакувати й Орловську область. За наявною інформацією внаслідок падіння дрона пошкоджено нафтобазу".
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Пізніше губернатор області Андрій Кличков заявив, що безпілотник впав "на нежитловий об'єкт у Залізничному районі". За його словами, місце падіння оточили.
Що було раніше: Перед цим Міноборони Росії повідомило, що вночі безпілотники атакували окупований Крим та Москву, всі вони начебто були збиті ППО.
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