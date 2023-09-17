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В Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу - РосСМИ

Станислав ПогориловВоскресенье, 17 сентября 2023, 05:01
В Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу - РосСМИ
Ілюстративне фото Getty Images

В российской Орловской области загорелась нефтебаза после атаки беспилотника.

Источник: российское издание "Известия" со ссылкой на МЧС, Telegram-канал Mash губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram

Дословно: ВСУ попытались атаковать и Орловскую область. По имеющейся информации в результате падения дрона повреждена нефтебаза".

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Позже губернатор области Андрей Кличков заявил, что беспилотник упал "на нежилой объект в Железнодорожном районе". По его словам, место падения оцепили.

Что предшествовало: Перед этим Минобороны России сообщило, что ночью беспилотники атаковали оккупированный Крым и Москву, все они якобы были сбиты ПВО.

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Темы: Росcиябеспилотники
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