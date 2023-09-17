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Польща заборонила в'їзд авто з російською реєстрацією

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 17 вересня 2023, 05:46
Польща заборонила в'їзд авто з російською реєстрацією
Фото: Getty Images

Польща з опівночі, 17 вересня заборонила в’їзд на свою територію автомобілів, зареєстрованих в Росії.

Джерело: міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, передає "Європейська правда" з посиланням на PAP

Пряма мова: "Після публікації 8 вересня цього року директив Європейської комісії про заборону в'їзду до Європейського Союзу автомобілів, зареєстрованих в Росії, хочу повідомити, що ця заборона на польському кордоні набуде чинності від завтрашнього дня. Вона набуває чинності сьогодні опівночі".

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Міністр пояснив, що це означає не що інше, як заборону на в'їзд до польської держави легкових автомобілів, зареєстрованих у Росії.

"Російські вантажівки вже підпадали під цю заборону. Зараз ми закриваємо цю справу. Жоден російський автомобіль не в'їде до Польщі. Пані та панове, це стосується всіх автомобілів, як тих, що використовуються в комерційних цілях, так і приватних – незалежно від того, чи керує автомобілем або володіє ним громадянин Росії, чи громадянин іншої країни",- оголосив Камінський.

За його словами, правило таке: "автомобіль, зареєстрований в Росії, не має права в'їжджати до Польщі".

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Він додав, що це ще один елемент санкцій, накладених на Росію та її громадян, у зв'язку з жорстокою війною в Україні, з огляду на те, що Росія зараз є загрозою міжнародній безпеці.

Що було раніше:

  • Напередодні Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну автомобілів з російською реєстрацією після роз’яснень Єврокомісії, заборона набула чинності з початку доби 16 вересня.
  •  Литва, Латвія та Естонія ухвалили таке рішення раніше цього тижня.

Теми: ПольщаРосіякордонавто
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