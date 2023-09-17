Польща заборонила в'їзд авто з російською реєстрацією
Польща з опівночі, 17 вересня заборонила в’їзд на свою територію автомобілів, зареєстрованих в Росії.
Джерело: міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, передає "Європейська правда" з посиланням на PAP
Пряма мова: "Після публікації 8 вересня цього року директив Європейської комісії про заборону в'їзду до Європейського Союзу автомобілів, зареєстрованих в Росії, хочу повідомити, що ця заборона на польському кордоні набуде чинності від завтрашнього дня. Вона набуває чинності сьогодні опівночі".
Міністр пояснив, що це означає не що інше, як заборону на в'їзд до польської держави легкових автомобілів, зареєстрованих у Росії.
"Російські вантажівки вже підпадали під цю заборону. Зараз ми закриваємо цю справу. Жоден російський автомобіль не в'їде до Польщі. Пані та панове, це стосується всіх автомобілів, як тих, що використовуються в комерційних цілях, так і приватних – незалежно від того, чи керує автомобілем або володіє ним громадянин Росії, чи громадянин іншої країни",- оголосив Камінський.
За його словами, правило таке: "автомобіль, зареєстрований в Росії, не має права в'їжджати до Польщі".
Він додав, що це ще один елемент санкцій, накладених на Росію та її громадян, у зв'язку з жорстокою війною в Україні, з огляду на те, що Росія зараз є загрозою міжнародній безпеці.
Що було раніше:
- Напередодні Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну автомобілів з російською реєстрацією після роз’яснень Єврокомісії, заборона набула чинності з початку доби 16 вересня.
- Литва, Латвія та Естонія ухвалили таке рішення раніше цього тижня.