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Польша запретила въезд авто с российской регистрацией

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 17 сентября 2023, 05:46
Польша запретила въезд авто с российской регистрацией
Фото: Getty Images

Польша с полуночи, 17 сентября запретила въезд на свою территорию автомобилей, зарегистрированных в России.

Источник: министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, передает "Европейская правда" со ссылкой на PAP

Прямая речь: "После публикации 8 сентября этого года директив Европейской комиссии о запрете въезда в Европейский Союз автомобилей, зарегистрированных в России, хочу сообщить, что этот запрет на польской границе вступит в силу с завтрашнего дня. Он вступает в силу сегодня в полночь".

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Министр пояснил, что это означает не что иное, как запрет на въезд в польское государство легковых автомобилей, зарегистрированных в России.

"Российские грузовики уже подпадали под этот запрет. Сейчас мы закрываем это дело. Ни один российский автомобиль не въезжает в Польшу. Дамы и господа, это касается всех автомобилей, как используемых в коммерческих целях, так и частных – независимо от того, управляет ли автомобилем или владеет им гражданин России или гражданин другой страны",- объявил Каминский.

По его словам, правило следующее: "автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезжать в Польшу".

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Он добавил, что это еще один элемент санкций, наложенных на Россию и ее граждан, в связи с жестокой войной в Украине, учитывая то, что Россия сейчас является угрозой международной безопасности.

Что предшествовало:

  • Накануне Финляндия приняла решение прекратить допуск в страну автомобилей с российской регистрацией после разъяснений Еврокомиссии, запрет вступил в силу с начала суток 16 сентября.
  • Литва, Латвия и Эстония приняли такое решение ранее на этой неделе.

Темы: ПольшаРосcияграницаавто
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