Під час повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух — ЗМІ
Неділя, 17 вересня 2023, 06:14
В Одесі під час масштабної повітряної тривоги пролунав вибух.
Джерело: "Суспільне", голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram
Деталі: О 5.57 Повітряні сили повідомляли, що запущені росіянами крилаті ракети змінили курс та прямують у напрямку Одещини.
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"Жителі Одещини, лишається ракетна небезпека для нашого регіону. Будь ласка, перебувайте в укриттях!" – попередив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Нагадаємо: Наразі по всій Україні оголошена повітряна тривога.