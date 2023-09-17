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Під час повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух — ЗМІ

Станіслав ПогоріловНеділя, 17 вересня 2023, 06:14
Під час повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух — ЗМІ
Фото: Getty Images

В Одесі під час масштабної повітряної тривоги пролунав вибух.

Джерело: "Суспільне", голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Деталі: О 5.57 Повітряні сили повідомляли, що запущені росіянами крилаті ракети змінили курс та прямують у напрямку Одещини.

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"Жителі Одещини, лишається ракетна небезпека для нашого регіону. Будь ласка, перебувайте в укриттях!" – попередив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо: Наразі по всій Україні оголошена повітряна тривога.

Теми: повітряна тривогаОдеська областьОдесаракетний удар
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