Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во время воздушной тревоги в Одессе прогремел взрыв — СМИ

Станислав ПогориловВоскресенье, 17 сентября 2023, 06:14
Во время воздушной тревоги в Одессе прогремел взрыв — СМИ
Фото: Getty Images

В Одессе во время масштабной воздушной тревоги прогремел взрыв.

Источник: "Суспільне", председатель Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Детали: В 5.57 Воздушные силы сообщали, что запущенные россиянами крылатые ракеты изменили курс и направляются в направлении Одесской области.

Реклама:

"Жители Одесской области, остается ракетная опасность для нашего региона. Пожалуйста, находитесь в укрытиях!" - предупредил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Напомним: В настоящее время по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Темы: воздушная тревогаОдесская областьОдессаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота

видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия

Хакеры сломали российскую базу с данными о сотнях миллионов авиаперелетов

Буданов: В результате атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе погибло 9 человек

Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия – Зеленский о выборах

Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16

Все новости...
воздушная тревога
На половине территории Украины объявляли воздушную тревогу
По всей Украине звучала воздушная тревога из-за пусков россиянами крылатых ракет
Угроза применения ракет и управляемых авиабомб: в ряде областей объявляли тревогу
Последние новости
11:32
"Не знаю, где самолет": Пилот F-35, который разбился в США, катапультировался во двор и звонил 911
11:15
ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом - Тарнавский
11:11
Кабмин упростил требования для открытия аптек в селах
11:08
Президент Грузии отказалась лишать гражданства экс-генпрокурора с паспортом РФ
10:51
Нацбанк за неделю продал более 823 миллионов долларов из резервов
10:39
фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота
10:32
В Полтавском ГОКе Жеваго подтвердили вручение подозрения председателю правления
10:24
В армии РФ, что воюет в Украине, высокая текучесть кадров – разведка Британии
10:20
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил источник углерода на одном из спутников Юпитера
10:10
Сийярто сказал, что Лавров хочет мирных переговоров
Все новости...
Реклама: