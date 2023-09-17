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Во время воздушной тревоги в Одессе прогремел взрыв — СМИ

Станислав ПогориловВоскресенье, 17 сентября 2023, 06:14
Во время воздушной тревоги в Одессе прогремел взрыв — СМИ
Фото: Getty Images

В Одессе во время масштабной воздушной тревоги прогремел взрыв.

Источник: "Суспільне", председатель Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Детали: В 5.57 Воздушные силы сообщали, что запущенные россиянами крылатые ракеты изменили курс и направляются в направлении Одесской области.

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"Жители Одесской области, остается ракетная опасность для нашего региона. Пожалуйста, находитесь в укрытиях!" - предупредил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Напомним: В настоящее время по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Темы: воздушная тревогаОдесская областьОдессаракетный удар
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