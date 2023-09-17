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Захисники відбили 13 атак росіян в районі Кліщіївки, за добу 30 боєзіткнень – Генштаб

Станіслав ПогоріловНеділя, 17 вересня 2023, 07:06
Захисники відбили 13 атак росіян в районі Кліщіївки, за добу 30 боєзіткнень – Генштаб
Фото: Getty Images

Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень, лише в районі Кліщіївки на Донеччині захисники відбили 13 атак росіян.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону Збройних Сил України в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області. За результатами ведення наступальних (штурмових) дій Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут минулої доби ворог здійснив 11 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Сєверного, Рівнопіля Донецької області та Новодарівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

ВІДЕО ДНЯ

На Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по пунктах управління, 12 – по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 3 зенітно-ракетних комплекси "Бук-М1" та 5 артилерійських засобів противника.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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