Защитники отбили 13 атак россиян в районе Клещеевки, за сутки 30 боестолкновений - Генштаб

Силы обороны продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, за сутки произошло более 30 боевых столкновений, только в районе Клищеевки в Донецкой области защитники отбили 13 атак россиян.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили 13 атак противника в районе Клищеевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Курдюмовки и Андреевки Донецкой области. По результатам ведения наступательных (штурмовых) действий Силы обороны имеют успех в районе Клищеевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг совершил 11 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Северного, Ровнополя Донецкой области и Новодаровки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

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На Мелитопольском направлении наши воины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по пунктам управления, 12 - по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражено 3 зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1" и 5 артиллерийских средств противника.