Ще понад пів тисячі окупантів вбиті в Україні
Неділя, 17 вересня 2023, 08:29
Збройні сили знищили ще 530 російських окупантів з технікою.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 272320 (+530) осіб,
- танків ‒ 4620 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8828 (+4) од,
- артилерійських систем – 6003 (+15) од,
- РСЗВ – 776 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 523 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4742 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8537 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 896 (+5).
Дані уточнюються.