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Ще понад пів тисячі окупантів вбиті в Україні

Роман ПетренкоНеділя, 17 вересня 2023, 08:29
Ще понад пів тисячі окупантів вбиті в Україні
фото: цнс

Збройні сили знищили ще 530 російських окупантів з технікою.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 272320 (+530) осіб,
  • танків ‒ 4620 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8828 (+4) од,
  • артилерійських систем – 6003 (+15) од,
  • РСЗВ – 776 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 523 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4742 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8537 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 896 (+5).

Дані уточнюються.

Теми: війна
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